Sözen’den seçim değerlendirmesi

Devletin ve milletin menfaati neredeyse orada olacağını dile getiren Başkan Sözen, 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletvekili seçimlerinin ülkeye, millete ve devlete hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Seçimlerin büyük bir katılım ile gerçekleşmesinin yanında ufak tefek olaylar dışında herhangi bir hadisenin meydana gelmeden tamamlanmasından dolayı ülke ve millet adına büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Bu seçimlerde güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak demokrasinin gereği olarak özgür iradelerini sandığa yansıtmak suretiyle millete ve devlete karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmenin vermiş olduğu huzur ve mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Sözen, "Güvenlik korucuları olarak sadece özgür irademizi sandığa yansıtmakla kalmayıp seçimlerin huzur güven barış ve kardeşlik ortamında geçmesi için bize tevdi edilen kolluk kuvveti görevimizi de eksiksiz yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Sözen, yıllarca mücadele ettikleri terör örgütlerinin arka bahçesi konumunda olduğunu beyan eden ve terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan siyasi parti ile de demokratik zeminde iradelerini sandığa yansıtmak suretiyle mücadele verdiklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolunun tamamında PKK’yla arasına mesafe koyamayan sözde Kürt halkının temsilcisi konumunda olduğunu iddia eden siyasi partiye karşı başta bölge halkı olmak üzere biz güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak da seçimlerden birinci parti olarak çıkmaması için elimizden gelen çaba ve gayreti demokratik yollarla yerine getirmiş bulunmaktayız. Verdiğimiz mücadeleler sonucu söz konusu siyasi parti Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklediği desteği almayarak ikinci parti konumuna düşmüştür. Bunda en büyük etken söz konusu siyasi partinin terör örgütleri ile arasına mesafe koyamaması. Terör örgütleri başta hendek ve çukur olaylarında olmak üzere Kürt halkına eziyet ve işkence çektirirken, sessiz kalması, olaylarda Kürt halkını değil terör örgütlerini desteklemesi, elinde bulundurduğu belediyelerin halkımıza hizmet olarak gönderilen mali kaynakların halkımıza hizmet yerine örgüte destek olarak göndermesi bölge halkının bu seçimlerde büyük çoğunluğunun söz konusu bu partiye destek vermemesine neden olmuştur. Kürt halkının yarısından fazlasının bu gerçekleri görmesi ve tepkilerini demokratik yollarla dile getirmesi önümüzdeki zaman dilimlerinde bu partinin bölgede giderek erimesine bölgede kendine siyasi zemin bulmamasına sebep olacaktır. Biz güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada terör örgütleri ile silahlı olarak, terör örgütlerine destek veren siyasi uzantılarıyla da demokratik yollarla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin menfaati neredeyse bizlerde orada olacağız ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Geçmiş yıllarda birçok seçimde siyasi partilerin başarısızlığını güvenlik korucularımıza mal etmeye çalışan ve adeta güvenlik korucularımıza günah keçisi olarak ilan etmeye çalışan siyasilerin varlığını hepimiz biliyoruz. Seçim sonuçlarına baktığımızda güvenlik korucularımızın yaşadığı köylerde beldelerde Cumhurbaşkanımıza yüzde 100’e yakın destek verildiğini korucu köylerimizde terör örgütlerinin siyasi uzantısı konumunda olan partiye oy verilmediğine yakinen şahit oluyoruz. Bir takım siyasi kişiliklerinin kendi siyasi başarısızlıklarını ‘korucular Cumhurbaşkanına desteklemedi korucular hükümeti desteklemedi’ şeklinde asılsız propagandalar yaparak kendi başarısızlıklarını güvenlik korucularımıza mal etmeye çalıştıklarını ve geçmişten gelen bu alışkanlıklarını sürdürmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Sonuçlara baktığımızda bunların gerçek dışı asılsız mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan söylemler olduğunu görüyoruz. Güvenlik korucuları olarak bölgede Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin en büyük destekçileri konumundayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin menfaati neredeyse bizlerde orada olacağız. Bu kapsamda sandığa giderek özgür iradelerini sandığa yansıtmak suretiyle terör örgütünün arka bahçesi konumunda olan siyasi partiye karşı demokratik yollarla mücadele vererek başarılara imza atan güvenlik korucularımıza şehit ailelerimize gazilerimize ve sağduyulu bölge halkına teşekkür ediyoruz. Askerimiz ve polisimizle beraber seçim güvenliğini sağlayarak huzur ve barış ortamına katkıda bulunan bütün güvenlik korucu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Milletimizin oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk başkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da üstlenmiş olduğu bu kutlu davada başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz”.