Sözen'den terör saldırısına tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 güvenlik korucunun şehit düştüğü, 4 güvenlik korucusunun da yaralandığı terör saldırısına tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, patlamada şehit düşen güvenlik korucularının yakınlarına baş sağlığı dileyerek, teröre yardım ve yataklık yapan herkesi nefretle ve şiddetle kınadığını belirtti. Sözen, “Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde üs bölgesindeki görev yerlerine intikal etmeye çalışan güvenlik korucularına yönelik PKK terör örgütü tarafından önceden tuzaklanmış EYP'nin uzaktan patlatılması sonucu güvenlik korucularımızdan Halil Yerboğa ve Süleyman Tosun şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin aileleri ve yakınları başta olmak üzere camiamıza ve yüce milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu menfur hain ve alçak saldırıyı gerçekleştiren hain alçak ve insanlıktan nasiplenmemiş PKK terör örgütü mensuplarını, işbirlikçilerini onlara yardım ve yataklık yapanları nefretle ve şiddetle kınıyorum. Son zamanlarda devletimizin ve hükumetimizin kararlı mücadelesi güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde kaçacak delik arayan, var olma yok olma mücadelesi veren PKK terör örgütü bu hain ve alçak saldırıları yaparak aczi yet içerisinde olduğunu, güvenlik güçlerimize karşı göğüs göğüse mücadele edecek, çarpışacak gücünün olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. Güvenlik güçlerimizin karadan sürdürdüğü operasyonlara İHA ve SİHA'ların havadan keşif ve gözetleme desteği sunmasıyla beraber PKK terör örgütü mensupları adeta lağım fareleri gibi yerin altında yaşamak zorunda kalmış, başlarını kaldıkları çukurlardan dışarı çıkaracak gücü yitirmiş, adeta yaşadıkları deliklerde çukurlarda ölümle baş başa kalacak duruma gelmişlerdir. Örgüte katılımın hemen hemen bittiği bölgede bölge insanımızın da devletimize güvenlik güçlerimize çok büyük destek sunmasıyla bölücü terör örgütü mensupları artık dağlarımızda yaşama şansı bulamamakta, adeta kaçacak delik aramaktadırlar. Çok zor şartlarda ölümü enselerinde hisseden bölücü terör örgütü mensupları bugün yaptıkları gibi zaman zaman kurdukları patlayıcı tuzaklarla hain tuzaklarla güvenlik güçlerimize ve bölgedeki sivil vatandaşlarımıza zarar verme yoluna başvurmaktadırlar” dedi.

PKK'nın bu çırpınışlarının, PKK'nın bitmesine ve yok olmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade eden Sözen, şunları kaydetti:

“PKK'nın son çırpınışlarını yaşadığı bugünlerde bölge halkımızın da devletimize ve güvenlik güçlerimize gösterdiği büyük destekten dolayı inşallah çok kısa zaman zarfı içerisinde PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak PKK terör örgütü tarihin çöplüğünde kendisine yer bulacaktır. Yıllarca PKK terör örgütünden çok çile ve işkence çeken bölge halkı rahata huzura kavuşacak PKK ile beraber yaşamak mecburiyetinde kalmayacaktır. Yıllarca terör örgütleri ile anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz bundan sonra doğal güzellikleriyle ekonomisi ile bölgeye yapılan yatırımlarla sosyal kültürel ve sanatsal aktivitelerle anılacaktır. Terör bittiğinde bölge halkının ekonomik şartları iyileşecek kişi başına düşen milli gelir artacak terör örgütlerine bitirme yolunda harcanan ekonomik kaynaklar bölge halkının huzuru barışı kardeşliği ve ekonomisinin tesis edilmesine kullanılacaktır.”