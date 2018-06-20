Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:25

SP Diyarbakır’a özel komisyon kuracak

Saadet Partisi (SP), milletvekili çıkartmayı beklediği illerin başında gelen Diyarbakır’a özel komisyon kurmaya hazırlanıyor.

SP Diyarbakır’a özel komisyon kuracak

20 Haziran 2018 15:25

Kurulacak komisyon, Diyarbakırlının sorun ve taleplerini Meclis gündemine taşımaya yönelik inceleme ve raporlamalarda bulunacak.


SP, Diyarbakır’ın sorunlarını raporlamaya ve çözümüne yönelik adımlar atmaya yönelik komisyon kurmaya hazırlanıyor. Milletvekili Adayı Seyyit Haşim Haşimi, Diyarbakır’ın adalet, eşitlik, huzur, iş, aş sorunlarını çözmek için böyle bir yapılanmaya gideceklerini aktararak, “Sanayimiz şehrimiz için yetersiz. İhracatımız civar illerin neredeyse tamamından, üstelik nüfus bakımından Diyarbakır’dan çok daha küçük illerden kat be kat düşük. İnsanımızın hayat standartları her geçen gün daha fazla düşüyor. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz mesela, işlerin azalmasından şikayetçiler. Çünkü halkın cebinde harcayacak parası günden güne azalıyor. Halkımızın azımsanamayacak bir kısmı temel ihtiyaçlarını zor gideriyor, hatta gideremiyor. Dışarıda ailecek bir yemek yemek bile Diyarbakır’ın önemli bir kısmı için lüks haline geldi. Bu tablo daha fazla böyle devam edemez. Üreten, kazanan, zenginleşen, huzurlu, adil yönetilen bir Diyarbakır için değiştirmeye geliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç