SP Diyarbakır’a özel komisyon kuracak

Kurulacak komisyon, Diyarbakırlının sorun ve taleplerini Meclis gündemine taşımaya yönelik inceleme ve raporlamalarda bulunacak.

SP, Diyarbakır’ın sorunlarını raporlamaya ve çözümüne yönelik adımlar atmaya yönelik komisyon kurmaya hazırlanıyor. Milletvekili Adayı Seyyit Haşim Haşimi, Diyarbakır’ın adalet, eşitlik, huzur, iş, aş sorunlarını çözmek için böyle bir yapılanmaya gideceklerini aktararak, “Sanayimiz şehrimiz için yetersiz. İhracatımız civar illerin neredeyse tamamından, üstelik nüfus bakımından Diyarbakır’dan çok daha küçük illerden kat be kat düşük. İnsanımızın hayat standartları her geçen gün daha fazla düşüyor. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz mesela, işlerin azalmasından şikayetçiler. Çünkü halkın cebinde harcayacak parası günden güne azalıyor. Halkımızın azımsanamayacak bir kısmı temel ihtiyaçlarını zor gideriyor, hatta gideremiyor. Dışarıda ailecek bir yemek yemek bile Diyarbakır’ın önemli bir kısmı için lüks haline geldi. Bu tablo daha fazla böyle devam edemez. Üreten, kazanan, zenginleşen, huzurlu, adil yönetilen bir Diyarbakır için değiştirmeye geliyoruz” dedi.