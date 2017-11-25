SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Diyarbakır’da

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Güneydoğu Anadolu gezileri kapsamında Mardin ziyaretinin ardından Diyarbakır’a geldi. Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’ın Doğu’nun incisi olduğunu belirten Karamollaoğlu, kentin içinde bulunduğu şartlardan dolayı da bir takım sıkıntıların yaşandığını söyledi. Terör hadiselerinin insanların birbirleri ile konuşmalarına, meseleleri bir birleri ile mütalaa etmelerine fırsat vermediğini vurgulayan Karamollaoğlu, masum insanların, herhangi bir mesele ile ilgilisi olmayan çocukların, kadınların, yaşlıların, özürlülerin hunharca katledilmesini, ister Afganistan’da, ister Amerika’da İster Avrupa’da ister Türkiye’de olsun bunu makul görmenin mümkün olmayacağını ifade etti.

“15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika var”

Fikir ve inanç hürriyetinin tam olarak sağlanmadığını savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Milli gelirde ciddi dengesizlikler var, gelir farklılıkları çok büyük bunların hepsi doğru, ama emin olun ki bunları dışarıdan kendi emellerini kullanarak ulaşmak isteyenlere bıraktığımızda daha da kötüye gideceğine benim hiç şüphem yok. Bölgedeki meselelere daha yakından ilgilenen ülkeler olarak Türkiye, İran ve Rusya’nın Suçi’de bir araya gelip problemleri çözme konusunda fikir beyan etmesinde bulunmalarını önemsiyorum. Biz şahsen herkesle, her parti ile başta iktidarda olan AK Parti olmak üzere oturup meselelerimizi konuşularak çözülmesi gerektiğine inanıyorum ve bunun üzerinde ısrarla da duruyorum. 5 şehit verdik, 15 terörist öldürdük, bununla hiçbir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değil, bu yeni bir hadise de değil. Biz oturup kan kaybını nasıl önleriz bunu mutlaka gündeme getirmemiz icap eder. 15 Temmuz hadisesi yaşadık, bir kalkışma oldu, bu kalkışmanın altında ben de şahsen hükümetin de ifade ettiği gibi Amerika’nın, dış güçlerin olduğuna inanıyorum. Hadiseyi öyle sadece Fetullah Gülen örgütünün gerçekleştirme ihtimalini de görmüyorum. Onun arkasında başkaları var, planlar var. Arkasından bununla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan edildi. Sıcağı sıcağına böyle bir halin ilan edilmesini doğru buluyorum ancak siz olağanüstü hali olağan hale getirmeye kalkarsanız, o zaman problem çıkıyor, o zaman adalet de hissedilemiyor.”