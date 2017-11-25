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25 Kasım 2017 16:04

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan DTSO’ya ziyaret

Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’da bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yöneticileri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nı (DTSO) ziyaret etti.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan DTSO’ya ziyaret

25 Kasım 2017 16:04


Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelmek için Diyarbakır’da bulunan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DTSO’yu ziyaret etti. Ziyarette, Karamollaoğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan, İsmail Hakkı Akkiraz, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Salih Akyüz, GİK Üyeleri Fetullah Erbaş, Muammer Bilgiç ve İl Başkanı Fesih Bozan da eşlik etti. DTSO Başkan Yardımcısı Metin Alan ve DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane tarafından karşılanan Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra başkanlık odasında görüşme gerçekleştirildi.


Kente yapılan sanayi yatırımları ve planları hakkında bilgi alan Karamollaoğlu, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesinin kente katkı sağlayacağını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, son dönemde yaşanan olaylardan bölgenin etkilendiğini ve sorunların çözümü noktasında siyasi partilere iş düştüğünü ifade etti. Konuşmaların ardından Karamollaoğlu’na, üzerinde tarihi Ulu Cami’nin resmedildiği bir tablo hediye edildi. Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet kentteki temaslarını sürdürmek üzere DTSO’dan ayrıldı.




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