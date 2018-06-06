SP’nin Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Diyarbakır’da

Karamollaoğlu, Dicle toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından düzenlenen Tigris Buluşmaları kapsamında kentteki STK temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Temel Karamollaoğlu, burada Kürt sorununa ilişkin hazırladıkları temel insan hakları ve adalet, ekonomi ve kalkınma ile iç barış ve güvenlik başlıkları altında raporu okudu.

Daha sonra STK temsilcileri ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Diyarbakır’ın ve Kürt meselesinin kendileri için önem arz ettiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Bundan dolayı Diyarbakır’da birkaç kere toplandık. Bundan dolayı kapsamlı bir rapor hazırlandı. İç barış nasıl hazırlanacak, kanaatimce ilk adım siyasi liderleri üsluplarını yumuşatmaları ve konuya sakin bir şekilde yaklaşmaları ile olur. İkinci turda kimi destekleriz, bunu şimdiden görüşümü deklere etmeyi doğru bulmuyorum. Fenerbahçe sendromu diyorum şimdi, herhalde seçimlerde de yaşanacak, kimin lehine tezahür eder bilmem” dedi.

“Sivas olaylarında zafiyet var”

Sivas faciası ile ilgili 1993 yılında, belediye başkanı olarak güvenlik kuvvetlerine talimat verilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Konuşma, kalabalığın ilk defa toplandığı anda emniyet müdürü gelip benden rica ettiler, sizi dinlerler diye. Valinin haberi var mı yoktu, validen gelsin istedik bunun, iyi olur dedi. Ben de gidip konuştum. Konuşmadan sonra oradaki insanlar dağıldı ama hadiseler ondan sonra çığırından çıktı. Sebep ney, tekrar tekrar söylüyorum, emniyet istihbarat müdürü geldi bir gün sonra, herhangi bir bilginin gelmediğini söyledi kendilerine, ama 15 gün önce başka bir yerde, bir hafta sonra başka bir yerde çıktı çevik kuvvet ekiplerini oraya gönderdiklerini, içeride bir hadise olduğu takdirde buna müdahale edecek gücümüz kalmadı dedi. Vali beye, emniyet müdürüne ilettim, merak etme bir şey olmaz dediler, İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Başbakanlığa kadar telgraf çektim durumu arz ettim dedi kendisi, demek ki bir zafiyet var.”

“Oyumuzu arttırmak için HDP’yi ittifaka dahil etmedik”

HDP’nin ittifakta yer almamasının nedenini de açıklayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Neden HDP ittifakın içine alınmadı, biz bu ittifakı organize ederken, birtakım kamuoyu yoklamaları yaptık. Gördük ki iki kere iki dört etmiyor her zaman. Maalesef HDP ile ilgili yaptığımız soruşturmada bunun eksildiğini gördük, siyasi bir oluşum içindeyiz, oyların artmasını istiyoruz, böyle bir karar alındı. Gayri Müslim adayın partilerinden aday olabilir. Neden olmasın, öyle bir iddiamız yok. Farklı siyasi kesimlerin, toplumun farklı kesimlerinin mecliste temsil edilmesine inanıyoruz.

Rapor heyecansız, belki ama ben heyecanlıyım.”