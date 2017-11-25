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25 Kasım 2017 12:38

Stajyer öğretmenler yemin etti

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde mesleğe yeni başlayan stajyer öğretmenler yemin ederek göreve başladı.

Stajyer öğretmenler yemin etti

25 Kasım 2017 12:38


İlçedeki çeşitli okullarda görev yapan stajyer öğretmenler; Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonunda düzenlenen yemin töreni ile aday öğretmenliklerini tamamlayıp asaletlerini aldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde, Türk bayrağına el basarak yemin metnini okuyan stajyer öğretmenlerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Yemin töreninden sonra asaletlerini alan öğretmenler; Hani müzik korosu öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisini dinledi.


Törene Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Levent Yıltırak, Hani Belediye Başkan Yardımcısı Hicran Yazıcı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.




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