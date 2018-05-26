STK’lar brifingli ve paralel yargı kararlarının iptalini istedi

Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılan açıklamaya, eski Hüda-Par Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, İl Başkanı Metin Kaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Grup adına açıklama yapan İmam Hatip-Der Başkanı Üzeyir Yuva, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesi, 28 Şubat hükümlülerinin serbest bırakılması ve dönem yargılamalarının yenilenmesi için bir araya geldiklerini belirtti. Yeni bir seçim sürecine girilen bugünlerde, 20-25 Ramazan ayını ve 40-50 bayramı cezaevinde geçiren 28 Şubat hükümlüleri için hiçbir şeyin değişmediğini anlatan Yuva, “Ne kadar ironiktir ki, 28 Şubat’ta darbe yaptığı mahkemece tescil edilip müebbet hapis cezası alan darbeciler ayda bir imza karşılığı salıverilirken darbenin hakiki mağdurları halen cezaevlerinde tutulmaktadırlar. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta Yargı, Hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir” dedi.