Stres yüzünden 19 yıl çocuğu olmadı

Ciddi anlamda stres yükünün olduğu anlaşılan Türk, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı akupunktur tedavisi ile ikinci çocuğunun kalp atışını duymanın sevincini yaşıyor.

Diyarbakırlı Mürüvvet Türk (39), ikinci bir çocuk sahibi olmak amacıyla eşiyle beraber birçok şehirde tüp bebek tedavisi gördü. Tedavi gördüğü tüp bebek merkezlerinin hiçbirinden olumlu bir sonuç alamayan Türk ve eşi tavsiye üzerine Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanı gelerek tedavi olmaya karar verdi. 19 yıl boyunca çocuk sahibi olamamalarının altında yatan sebepler araştırıldığında hastada ciddi anlamda stres faktörünün hakim olduğu görüldü.

Doç. Dr. Çoksüer’in uyguladığı akupunktur tedavisi sonrası tüp bebek tedavisi olumlu sonuçlanan Türk, ikinci çocuğunun kalp atışının duymanın sevincini yaşıyor. Kendilerine geldiğinde hastada ciddi anlamda tükenmişlik olduğunu gördüklerini belirten Doç. Dr. Çoksüer, "Hastamız bize geldiğinde 19 yıllık çocuk isteği vardı. Şehir dışında birçok merkezde tedavi gördüğünü belirtti. Hastada ciddi anlamda stres faktörü olduğunu, umutsuzluk ve tükenmişlik olduğunu gördük. Aynı zamanda eşinin de sperminde parametrelerde biraz zayıflık gördük. Hastaya tüp bebek tedavisi uygulamadan önce akupunktur tedavisi uyguladık. Tedaviden sonra hasta psikolojik olarak uygun hala geldikten sonra hastaya tüp bebek tedavisi uyguladık. Bunu yaparken aynı zamanda akupunktur tedavisini de devam ettik. Transferden 12 gün sonra 19 yıllık çocuk özlemi mutlulukla perçinleşti. Hasta hala inanmıyordu. Kalp atışını duyduktan sonra artık dünyalar onun oldu" dedi.

"Akupunkturun 4 önemli etkisini bu hastada gördük"

Akupunktur tedavisinin önemli etkilerini sıralayan Doç. Dr. Çoksüer, şunları kaydetti:

"Akupunktur tedavisini hem stresi yok etmek için hem hastanın yaşının ilerlemiş olması ve 19 yıl boyunca çocuğunun olmamasından dolayı yumurtaların kalitesini arttırmak için hem transfer öncesi rahim zarının güçlenmesi ve kanlanması için ve hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyguladık. Bağışıklık sistemi hem düşük ihtimalini azaltıyor hem de embriyonun rahmin içerisine tutunma gücünü arttırıyor. Biz bu hastada ve başarımızda akupunkturun 4 tane önemli etkisini gördük. Çocuk sahibi olmak isteyenler varsa akupunktur ile ilgili araştırmalarını yapsınlar ve kendilerine uygun olup olmadığına bakarak ona göre karar versinler.”

"Çok mutluyum"

İkinci çocuğunu doğuracak olmanın heyecanı içerisinde olan Mürüvvet Türk, "18 yaşında bir çocuğum var. Ondan sonra tedavi görmeme rağmen çocuğum olmadı. Allah Hakan Hocadan razı olsun. Şimdi çocuğumun kalp atışını duydum. Çok mutluyum" diye konuştu.