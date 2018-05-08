Su basan otoparkta araçlar mahsur kaldı

Suyun elektrik yüklü olduğunu fark eden otopark sahibi, yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir binanın bodrum katında bulunan oto yıkama ve park alanı etkili olan yağış ile birlikte su ile doldu. Sabah iş yerine gelen otopark sahibi gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bu sırada dükkanda bulunan seyyar mısır aracını almak için gelen müşteri elini arabasına atar atmaz elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine oto park sahibi Aykut Çınar, yetkilileri arayıp durumu anlattı ve yardım talebinde bulundu ancak aradan geçen 5 saate rağmen kimse gelmedi. Elektrik panosunun dükkanın arka kısmında kaldığını ve hiçbir müdahale yapamadıklarını kaydeden Çınar, yetkililerin biran önce kendilerine yardım etmesini beklediklerini kaydetti.

“Sabah işyerini açınca bu manzara ile karşılaştım”

Üç yıldır otoparkı işlettiğini kaydeden Çınar, “Bu sabah işyerini açtığımda bu manzarayı gördüm dün akşam yağmurdan dolayı. Müşteriler arabalarını alamıyorlar. Arka tarafta mobilya malzemeleri var müşterinin. Şuan suda elektrik var. Şimdi saat 15.00, bu saate kadar kimse bize sahip çıkmadı. Bize dedikleri ‘Herkesin durumu aynı biz size nasıl gelelim? Kendi çabalarınızla çözmeye çalışın.’ Biz kendi çabamızla bunu nasıl çözelim. 4 tane araç var, motosiklet var, 40-50 bin liralık mobilya malzemesi var içerde. Araçlara bir şey olmamışsa dahi o mobilyalar gitmiştir şuanda sudan dolayı. Elektrik var diye içeri giremiyoruz. Yoksa en azından şu arabaları çıkarırdık. Sabah müşteri gelip arabasını alırken elektrik onu geriye attı. Oradan anladık suda elektrik var olduğunu. Şanslıydık ki bizden biri içeri girmedi. Elektrik sigortası da içerde olduğu için elektriği de kesemiyoruz. Elektriğin ana trafodan kesilmesi lazım. Onu da biz yapamıyoruz” dedi.