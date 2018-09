Suçluyu ihbar etti eve mahkum oldu

C.’nin, adam öldürmeden ve yaralamadan kesinleşmiş cezası bulunan ve firari olan zanlıları ihbar ettiği için başı bir türlü dertten kurtulmadı. İhbardan sonra iki kardeşinin zanlılar tarafından darp edildiğini ve silahla yaralandığını iddia eden R.C., kendisine de evden çıktığı her an saldırı olabileceği endişesiyle zanlıların yakalanmasını istiyor.

Diyarbakır’da ikamet eden 48 yaşındaki R.C. iddiaya göre, doğup büyüdüğü Eğil’e bağlı Meşeler köyüne yerleşen, adam öldürmeden ve yaralamadan aranan ve 30 yıl kesinleşmiş cezaları bulunan A.T. ve yeğeni H.T.’yi ihbar etti. İhbar sonrası bir kardeşinin darp edilerek bir kardeşinin de silahla vurularak komalık edildiğini iddia eden R.C. kendisine karşı da her an bir saldırı olabileceği endişesiyle 12 yıldır firari olan A.T. ve yeğeni H.T.’nin bir an önce yakalanmasını istiyor.

“Yapmadıkları kötülük kalmadı”

Zanlıların 2007 yılından beri arandığını ama bir türlü yakalanmadığını ve yapmadıkları kötülük kalmadığını iddia eden R.C., “Yol kesmiş, adam öldürmüş ve ağır yaralamış A.T. ve yeğeni H.T.’nin 30 küsur yıl cezaları vardır. Dosyaları Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde mevcuttur. Aramaları olmasına rağmen 12 yıldır yakalanmadı. Bağ kesmişler, araç yakmışlar, ev taramışlar, adam dövmüşler, komalık etmişler. Ben yetkililerden bu adamların yakalanmasını acilen istiyorum. Bunlara riayet etmeyen herkese darbe vurmaya kalkıyorlar. Ben bu konu ile şikayette bulundum. Her şikayetimde maddi manevi darbe alıyorum. 2017 yılında Genelkurmay Başkanlığına başvurdum. Dilekçe verdim. İki ayrı silahla kardeşimi yaraladılar. Diğer kardeşimi de komalık ettiler. Ben Diyarbakır’da oturuyorum ama benim orada mallarım var. Orada doğdum büyüdüm” dedi.

“Yerleri belli”

Zanlıların bir an önce yakalanmasını istediğini ifade eden R.C., “Yerleri bellidir. Meşeler köyünde merkez sokakta oturuyorlar. Her an bana karşı bir saldırı olabilir. Çünkü bu ailenin çeteleri, oğulları burada da vardır. Eşim ve çocuklarımla ilgili bir tehlike olacağını zannetmiyorum. Herhalde kadın ve çocukları tercih etmeyecekler” diye konuştu.