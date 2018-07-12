Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 00:47

Suda kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde su kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

12 Temmuz 2018 00:47

Ceset su kanalından insan zinciri ile çıkarıldı.


Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek su kanalına düşmüş, kardeşinin çırpınışlarını gören ağabeyi Fırat Kızılçiçek de düşünmeden suya atlayarak kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulans, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Olay yerine giden görevliler, kaybolan iki kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Kanala giden suyu kapatan görevliler, yaklaşık 6 saat sonra suyun çekilmesi ile suda arama çalışmasına başladı.


İnsan zinciri oluşturarak cansız bedeni çıkardılar


Bu sırada çevredeki vatandaşlar ceplerindekilerini çıkararak suya atladı. Yaklaşık yarım saat sonra vatandaşlardan biri, kanaldaki sifon bölgesinde cansız beden gördü. Yapılan çalışmaların ardından Fırat Kızılçiçek’in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suya atlayan vatandaşlar insan zinciri oluşturarak Fırat Kızılçiçek’in cesedini kanaldan çıkarttı. Su kanalından çıkarılan ceset daha sonra ambulansa taşındı. Kızılçiçek’in ambulansa taşınması sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.


Selman’ı arama çalışmaları yarına bırakıldı


Öte yandan suda kaybolan 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek içinde yoğun arama faaliyeti gösteren görevli vatandaşlar bir sonuç alamadı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmalara gece karanlığı nedeni ile ara verildi. Selman’ı arama çalışmalarının yarın sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.


Öte yandan cansız bedenine ulaşılan Fırat Kızılçiçek’in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç