Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Göletin bazı yerlerinde 20 metreyi aşan su çekilmelerinden geriye ölü balıklar kalırken, köy sakinleri köyün ihtiyaçlarını karşılayan sulama göletinden kötü kokuların yayılmaya başladığını ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gözegöl Göleti’nin suyunun çekilmesiyle birlikte balık ölümleri baş gösterdi. Merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cankartan ve Gözegöl köylerinin sulama ihtiyacını sağlayan Gözegöl Göleti’nin yüzeyi telef olan binlerce balıkla doldu. Sular çekildikten sonra çatlamaya başlayan ve ilginç görüntüler oluşturan toprak üstünde çürümeye başlayan balıklar etrafa kötü kokular yaymaya başladı. Yıllardır gelip gölette balık avladıklarını kaydeden Cankatran köyü sakinlerinden 32 yaşındaki Kerem Yıldız, 4 gün önce yine balık avlamak için gölete geldiklerinde karşılarında gördükleri manzara karşısında şok olduklarını ifade etti.

‘Yetkililerden yardım bekliyoruz’

12 yalından beri gölete gelip balık tuttuklarını belirten Yıldız, “İlk kez böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Daha önce biz buraya sürekli oltayla balık tutmaya geliyordum. 12 yaşından beri balık tutmaya geliyorum. İlk kez böyle bir şey görüyorum ve çok üzülüyorum. Burada sazan, yılan balığı, ismini bilmediğim birçok balık türü vardı. 3-5 gün içinde bu balıklar ölmeye başladı. Sulama yapılıyor ve biraz da kurak geçti, yağmur da yağmayınca bu şekil sular gitti. Balıklar çürümeye başladı. Bence sağlığa zararlıdır. Çok kötü kokular geliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.