Sular çekilince zarar ortaya çıktı

Bölgedeki arıcılar, kovanların yarısının sel sularına kapıldığını belirterek, çok sayıda arının telef olduğunu ifade etti.

Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyü Şengalek mezrasında dün aşırı yağışlar sele neden oldu. 3’ü kadın, 5 arıcının mahsur kaldığı bölgede, yer yer 2 metreye ulaşan sel sularının çekilmesinin ardından zarar ortaya çıktı. Suların çekilesinin ardından su altında kalan arı kovanlarını toplayan arıcılar, kovanların yarısının sel suları tarafından götürüldüğünü geriye kalan kovanlarda ise arıların çoğunun telef olduğunu belirtti. Taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ise tahrip oldu.

“Eşim ve çocuklarım mahsur kalmış”

Su taşkının da eşi ve çocuklarının mahsur kaldığını belirten Abdullah Ataş, sular tarafından yaklaşık 400 kovanının götürüldüğünü belirtti. Ataş, “Çocuklarım mahsur kalmış, AFAD ekipleri gelmiş çocuklarımı kurtarmış. Biz zor durumda kaldık artık yapacak işimiz de kalmadı. Arılarımız şuanda bitmiş vaziyette, arkadaşlar da topluyorlar. Burada şuanda bin 450 kovan var. Yeni geldik daha hiçbir şey yapamadık yağışlı hava yüzünden. Şuanda benim zararım bin 450 kovan var ve ben 400 tanesini satın almıştım 180 bin liraya. Buradan artık eve gideceğiz” dedi.

“Her şey yarım saatte oldu”

Birkaç gün önce bölgeye geldiğini kaydeden Ali Öksüz ise, her şeyin yarım saat içerisinde olduğunu söyledi. Öksüz, “Geldiğim günden beri yağmur dolayısıyla arılar telef oldu. Dün karşı tarafa kurtarma ekibi geldi ve bizi bot ile karşıya geçirdiler. Büyük zararımız var. Bu zararımız devlet tarafından ne tür karşılanır, bundan bir fayda görür müyüz onları da tam olarak bilmiyoruz ama bunun yardım kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Ne yiyecek ekmek, ne yatacak yatak hiçbir şey kalmadı. Yaklaşık olarak benim 350 kovanım var. Bunun bir kısmı sele kapılmış. Yaklaşık 150 bin lira civarında zararım var. Su taşkını yaklaşık yarım saat içerisinde oldu. Biz öncelikle kovanları kurtarma derdine düştük baktık ki kovanları kurtaramayacağız artık kendi canımızın derdine düştük. Kulübenin üzerine çıktık. AFAD ekipleri yukarıdan aşağı botla geldiler 3 bayan 2 erkektik biz. Önce bayanları karşıya geçirdiler sonra gelip bizi aldılar. Köylüler bize yardımcı oldular. Yatacak yer, yiyecek ekmek ve çay ikramında bulundular. O şekilde sabah ettik ama yine hava bozuk nasıl olacak akşam onu bilemiyoruz. Arılar telef oldu artık burada yapacağımız bir şey de kalmadı. Kalanları da toplayıp çekip gideceğiz” diye konuştu.

“Burası bir baraj gibi olmuştu”

Arkadaşlarının yardım isteği üzerine dün köye gelmek istediklerini ancak yolun su nedeniyle kapanmasından dolayı bir şey yapamadıklarını belirten Muhammed Ölmez, “Burası bir baraj gibi olmuştu. 4-5 metre yüksekliğinde 100 metre genişliğinde, kovanları üst üste dizip mücadele etmişler. Kulübenin üzerine çıkıp kendi canlarını zor kurtarmışlar. AFAD ekibi gelmese belki şuan burada cenazelerini alıp gidiyor olabilirdik. Kovanları toplamaya yardıma geldik. Kovanların yüzde 90’ı selden dolayı mahvolmuş. Şuan ne yapabiliriz onun derdine düşmüşüz. Karşı tarafa hiç geçemiyoruz. Bu bölgede kalan arıcı arkadaşlarımızın birçoğu bu şekilde” ifadelerini kullandı.

“Her şeyimizi su aldı”

Dün kurtarılan vatandaşların arasında yer alan Fatma Ataş, şunları söyledi:

“Su yağdı, dolu yağdı birbirine karıştı. Arılarımızı, evimizi, barakamızı, her şeyimizi su aldı. Suyun altında kaldık. AFAD ekipleri geldiler bizi botlarla kurtardı. Komşu köye getirdiler, komşu köy misafir aldı bizi. Şuanda komşu köydeyiz hala. Geçemedik arılarımıza, evimize varamadık.”