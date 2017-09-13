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13 Eylül 2017 13:13

Sümbül’den Arakan açıklaması

Ankara Çermikliler Derneği Başkanı ve ANKİAD Başkan Vekili Süphan Sümbül, Arakan’da Müslümanlara yapılan saldırılara tepki göstererek, saldırıların insanlık suçu ve Müslümanlara karşı bir soykırım olduğunu ifade etti.

Sümbül’den Arakan açıklaması

13 Eylül 2017 13:13


Sümbül, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar devletinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı insanlık dışı şiddet ve baskıları kınadığını belirterek, Arakan Müslümanlarının her dönemde sistematik şekilde Budistlerin saldırılarına maruz kaldığını ve soykırıma uğradıklarını söyledi. Myanmar’da Müslümanların Budistler tarafından kadın, çocuk ve yaşlı demeden canlı canlı ateşe atılarak yakıldıklarını ve her türlü işkenceye maruz kaldıklarını dile getiren Sümbül, Myanmar’da Budistlerin Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri ve bunu dünyanın gözü önünde yaptıklarını belirtti. Sümbül, “Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddet ve işkence insan olan herkesin yüreklerini yaralıyor. Myanmar hükümetine bağlı silahlı güçlerce Arakan’daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Tek suçları Müslüman olmak olan Arakanlılar tarifi mümkün olmayan işkencelerle, katliamlarla karşı karşıyadır. Son bir haftada binlerce Müslüman birbirinden vahşi yöntemlerle öldürülmüştür. Müslümanların topluca katledildiği bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.




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