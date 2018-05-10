Süper Lig’in isim hakkı bir buçuk yıl daha Spor Toto’da

Lig’in isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Spor Toto, bir buçuk yıl daha Süper Lig’in isim sponsoru olurken, 1. Lig’e de ismini verdi.

Diyarbakır’daki bir otelde düzenlenen anlaşma toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır’da Türk sporuna, futboluna, önemli bir eseri kazandırdıklarını söyledi. Bakan Bak, “Diyarbakır’dayız, Ziraat Türkiye Kupası burada oynanıyor. TOKİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte stadın inşaatını düzenlemiş oldu ve burada Türkiye Kupası finali oynanacak. Güzel bir atmosferin oluşmasına vesile oldular, bizim hep söylediğimiz sporun gücü terörü yenecektir, uyuşturucuyu yenecektir şeklinde ifade ettiğimiz çalışmalarımıza bir katkı sunacak. Stadın hazırlanması için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir final izleyeceğiz inşallah. Bugün de Spor Toto teşkilat başkanlığı, bir buçuk sezon için 1. Lig’in ve Süper Lig’in isim sponsorluğu için imzasını atacak, hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu kaynaklar, Türk sporu için, futbolu için harcanacak” dedi.

Hedef EURO 2024

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise EURO 2024 adaylığına dikkat çekerek, “Bizler bu finali alacağımıza çok inanıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile halkın desteğini arkamızda hissediyoruz. Öncelikle adaylık dosyası hazırlama sürecinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve size verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor, sizler sayesinde daha da ileriye gideceğiz” diye konuştu.

Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Süper Lig’in ve 1. Lig’in isim hakkı ile ilgili sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi. Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Spor Toto Teşkilatı olarak son 7 sezondur Süper Lig’in isim hakkına sahibiz, bu imza ile birlikte devam ettirdiğimizi kayıt altına aldığımızı gösteriyoruz ve bununla birlikte 1. Lig’in isim hakkının da sahibi olarak Spor Toto Teşkilatını başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Demirören ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Kasapoğlu arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.