Sur mağduru çocuklar sanatla rehabilite edilecek

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde hizmete giren Mordem Sanat Merkezi, önemli bir projeye imza attı. Sanat merkezi, Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan etkilenen çocuklar için ücretsiz sanat aktiviteleri hazırlayarak travmalarını atlatmalarına yardımcı olacak.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde farklı meslek gruplarındaki vatandaşların bir araya gelmeyi ile Mordem Sanat Merkezi kuruldu. Tüm sanat birimlerini içinde barındıracak olması ile Diyarbakır'da bir ilke imza atmaya hazırlanan merkez, açılışı ile birlikte önemli bir projeyi de hayata geçirmek için kolları sıvadı. Terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 yıl önce Sur ilçesinde başlatılan olaylar nedeni ile çıkan çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelmek isteyen merkez, çeşitli sanat etkinlikleri ile çocukların travmalarını atlatmalarına yardımcı olacak. Bununla da yetinmeyen sanat merkezi çalışanları, kırsal kesimdeki çocuklara da ulaşmak için çalışma başlattı. Sanat köyleri kurmayı hedefleyen merkez, daha önce hiçbir etkinliğe katılmayan çocuklara da ulaşmayı amaçlayacak.

Projeler ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mordem Sanat Merkezi Koordinatörü Gülidar Gürbüz, merkezlerinin iki farklı eğitim politikasının bulunduğunu söyledi. Politikalarından birincisinin buranın giderlerini karşılamak adına ücretli eğitimlerin oluşturduğuna değinen Gürbüz, diğer ayağının ise maddi durumu yetersiz çocuklar için gerçekleştirilecek projelerin olduğuna dikkat çekti. İlk defa Diyarbakır'da sanatın bütün branşlarını tek bir alan olarak ele alarak eğitim faaliyetleri yürütecek bir pozisyonlarının olduğunu aktaran Gürbüz, Sur mağduru çocuklarla ilgili yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşündükleri belli başlı projelerinin olduğunu dile getirdi.

Hedef kitle mağdur çocuklar

Yeni merkez olmaları nedeni ile çeşitli kaynak arayışlarına girdiklerini bildiren Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ödenek bulduğumuz takdirde tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Sur mağduru çocuklarla 15 günlük düzenleyeceğimiz sanat atölyesi kapsamında sanatın çeşitli başlıklarında eğitimler vereceğiz. Bu tüm günü kapsayacak şekilde kesintisiz bir eğitim programı olacak. Bu sayede hem sanatın terapi edici etkisinden yararlanarak özellikle o kötü sürecin çocuklar üzerinde bırakmış olduğu olumsuz etkiyi bir nebze de olsa unutturabilmek, çocuğun bilinç altına yine sanatın etki ettiği bir takım güzellikleri yerleştirebilmek arzusundayız. Diğer tarafından bu çocukların sosyal ve iletişim becerilerini kuvvetlendirebilmeyi amaçlıyoruz. Yaptıkları ürünlerle karşı karşıya kalıp ve onlar üzerinden bir performans sergilediklerinde ortaya çok daha başka durumlar çıkacağına inanıyoruz. Belki bu çalışmada her bir çocuğumuzun hayatında çok farklı bir pencere, çok başka sayfalar açılmış olacaktı. Öncelik vermeyi düşündüğümüz ilk projelerimizin başında bunlar olacak.”

Bir yıl içinde 5 bin köy çocuğuna ulaşılacak

Sur mağduru çocukların yanında Diyarbakır'ın kırsal kesimindeki çocuklara da ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bunlarla da sınırlı olmayacak, Diyarbakır'ın kırsal bölgelerinde eğitim gören çocuklarımız var, sanat köylerinde kurulacak atölyelerle bu çocuklarımıza ulaşmayı hedefleyeceğiz. Burada eğitimini vermiş olduğumuz bütün sanat başlıklarında o çocuklara eğitimler verip onlarla ortaklaşa çalışmalar yürüteceğiz. Hedefimiz ilk bir yıl içerisinde 5 bin köy çocuğuna ulaşmayı amaçlıyoruz.”