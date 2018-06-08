Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 10:27

Sur Müftülüğünden Suruç’a yardım eli

Diyarbakır Sur İlçe Müftülüğü, hayırsever vatandaşların verdiği yardım malzemelerini Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Suriyeli mültecilere gönderdi.

Sur Müftülüğünden Suruç’a yardım eli

08 Haziran 2018 10:27


Diyarbakır Sur İlçe Müftülüğü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde devlet tarafından oluşturulan kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilere yardım eli uzattı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan 6 ton pirinç ile beraber özellikle çocuklar için hazırlanan diş fırçası, diş macunu, defter, oyuncak, gıda malzemeler, top ve balonlardan oluşan yardım malzemeleri, ilçe müftülüğü personelinden oluşan 11 kişilik yardım gönüllüsü tarafından kaplarda hayatlarını sürdüren mültecilere dağıtılmak üzere teslim edildi.


Kamptaki yetkililerle bir araya gelen yardım ekibi, mültecilerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra yetim aileleri ziyaret etti. Yardım ekibi, Suriyeli aileleri dinleyip onlara hediyeler verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kamp sakinleri, bu zor günlerde yalnız bırakılmamalarını talep etti. Ayrıca kampta eğitim gören çocukları ziyaret eden ekip, çocuklara ve gönüllü öğreticilerine de hediyeler dağıttı. Öğreticilerle beraber başarılı öğrencileri de Diyarbakır’a davet eden yardım ekibi, tekrar gelecekleri sözüyle güzel izlenimlerle kamptan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç