Sur Müftülüğünden Suruç’a yardım eli

Diyarbakır Sur İlçe Müftülüğü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde devlet tarafından oluşturulan kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilere yardım eli uzattı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan 6 ton pirinç ile beraber özellikle çocuklar için hazırlanan diş fırçası, diş macunu, defter, oyuncak, gıda malzemeler, top ve balonlardan oluşan yardım malzemeleri, ilçe müftülüğü personelinden oluşan 11 kişilik yardım gönüllüsü tarafından kaplarda hayatlarını sürdüren mültecilere dağıtılmak üzere teslim edildi.

Kamptaki yetkililerle bir araya gelen yardım ekibi, mültecilerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra yetim aileleri ziyaret etti. Yardım ekibi, Suriyeli aileleri dinleyip onlara hediyeler verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kamp sakinleri, bu zor günlerde yalnız bırakılmamalarını talep etti. Ayrıca kampta eğitim gören çocukları ziyaret eden ekip, çocuklara ve gönüllü öğreticilerine de hediyeler dağıttı. Öğreticilerle beraber başarılı öğrencileri de Diyarbakır’a davet eden yardım ekibi, tekrar gelecekleri sözüyle güzel izlenimlerle kamptan ayrıldı.