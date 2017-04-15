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15 Nisan 2017 18:38

Sur Özekli Mahallesi’ne ulaşım hizmeti başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesine bağlı Özekli Mahallesi ile İlçe Garajı arasında belirlenen yeni güzergahta toplu ulaşım hizmeti vermeye başladı.

Sur Özekli Mahallesi’ne ulaşım hizmeti başladı

15 Nisan 2017 18:38


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için merkez ve kırsal ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yaptığı çalışma sonucu Sur ilçesine bağlı Özekli Mahallesi ile İlçe Garajı arasında yeni bir toplu ulaşım güzergahı belirledi. KR3 numaralı Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, Özekli Mahallesi, Soğanlı, Akören, Çırnık, Hani yol ayrımı, Bölge Trafik, 450 Evler Kavşağı, Seyrantepe, Ninova, Kantar, İskanevleri, Alay ve İlçe Garajı güzergahında 15 Nisan’da toplu ulaşım hizmeti vermeye başladı. Otobüsler, güzergahta her gün 07.30, 11.00, 15.30 ve 18.30 saatlerinde hizmet verecek.




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