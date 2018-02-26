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26 Şubat 2018 10:47

Sur ve Yenişehir belediyelerinden güvenlik güçlerine ‘powerbank’

Diyarbakır’ın Sur ve Yenişehir belediyeleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli güvenlik güçlerine üzerlerinde “Zeytindalı hatırası” ve “Vatan size minnettardır” yazıları bastırılan powerbank gönderdi.

Sur ve Yenişehir belediyelerinden güvenlik güçlerine ‘powerbank’

26 Şubat 2018 10:47


Diyarbakır Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan ile Yenişehir İlçe Kaymamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’dan, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek geldi. Belediyeler, harekatta görevli güvenlik güçlerine powerbank gönderdi.


Sur Belediyesince gönderilen powerbankların üzerinde “Kızıl Elmaya Koşan Kahramanlara Zeytindalı hatırasıdır”, Yenişehir Belediyesince gönderilenlerin üzerine ise “Vatan size minnettardır, Zeytindalı hatırası” yazıldı.




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