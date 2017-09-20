Sur’a zorunlu su kesintisi

00-17.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, tarihi Sur bölgesindeki Melikahmet Caddesi’nde bulunan 1 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinde bakım onarım çalışmaları başlattı. Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında sokak başlarında bulunan vanalar değiştirilecek, 1 kilometrelik hattın, derinde bulunan 120 metrelik kısmı daha yüzeye taşınarak kullanışlı hale getirilecek. Çalışmaların Melikahmet Caddesi üzerinde bulunması nedeniyle Sur bölgesinin belirli bölgelerinde, günün belirli saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulanacak. Su kesintisi 20 Eylül Perşembe günü saat 08.00’da başlayıp akşam 17.00’a kadar devam edecek. Kesinti aynı şekilde 21, 22, 23, 24 ve 25 Eylül günleri de 08.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürecek. Su kesintisi, Melikahmet Caddesi ve Gazi Caddesi ile Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Abdaldede ve Lalebey mahallelerinde uygulanacak.

“Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız”

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün, su kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada, bakım-onarım çalışmalarının vatandaşların daha kaliteli hizmet alması için başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, bakım-onarım çalışmaları sonucunda zorunlu olarak su kesintisi uygulamak durumunda kalındığı kaydedildi. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için çaba gösterileceği vurgulanan açıklamada, “20 Eylül itibariyle 08.00’de başlayan, 17.00’da sona eren bir kesintimiz var. Zorunlu kesintimiz 26 Eylül gününe kadar aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız akşam saatlerinde su alabilirse kesintiden daha az etkilenebilirler. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu şebekemizdeki bakım-onarım çalışmalarını en kısa sürede bitirme gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşlarımıza gösterecekleri sabır ve özveriden ötürü şimdiden teşekkür ederiz” denildi.