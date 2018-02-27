Sur’da hava destekli asayiş uygulaması

Dar sokakları gezen polis ekipleri, umuma açık yerlerde arama yapıp, şüpheli şahısları GBT sorgusundan geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesinde 210 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı. Melikahmet, Cami Nebi, Cami Kebir Dabanoğlu, Alipaşa ve Lalebey Mahallelerinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlenip, umuma açık yerlerde aramalar yapıldı. Dar sokakları gezen polis ekipleri, şüpheli şahısları aradıktan sonra GBT sorgusu yaptı. Uygulama süresince sokaklar helikopterle havadan izlenerek ekiplere bilgi aktarıldı.