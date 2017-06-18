Surlarda ’Özçekim’ yasağına uyan yok

Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmasına rağmen yasağı dinlemeyen vatandaşlar surlara çıkarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklandı. Daha çok gençlerin çıkıp özçekim yaptığı surlarda, geçtiğimiz günlerde anne ve kızının düşüp yaralanmasının ardından bu karar alınmıştı. Ancak vatandaşların birçoğu bu karara uymuyor. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bazı vatandaşlar, surların önüne konulan bariyerleri aşıp, surlara çıkarak özçekim yapıyor. Yetkililer, tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşları karara uymaları yönünde uyarıyor.