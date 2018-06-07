Surlu öğrenciler bisikletlerine kavuştu

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti. İlçeye bağlı Bağıvar Mahallesinde bulunan Vali Aydın Aslan Fen Lisesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Çiftçi, derslerinde başarılı olan öğrencilere karnelerini verdikten sonra bisiklet hediye edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Sur terörle anıldı, artık o günler geride kaldı”

Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kendilerinin eğitim programının son günlerinde, bütün yıl büyük emek sarf eden çocukları ödüllendirmek istediklerini söyledi. Çiftçi, “Okullarında başarılı olan 84 öğrenciye bisiklet hediye edelim fikri ortaya çıktı ve bunu gerçekleştirdik. Sur zor bir dönem geçirdi. Terör ile çatışmalar ile anıldı. Artık o günler geride kaldı, şu anda ilçenin tamamın, Diyarbakır’ın tamamı büyük bir huzurun içerisinde. Öğrencilerimiz zor sürece rağmen büyük başarılara imza atıyorlar. Biz artık ilçemizin terör ile anılan bir ilçe yerine başarılarla, güzelliklerle öğrencilerimizin mutlulukları ile ve gelecek kuşaklara da güzel bir ortam bırakacak ilçe olmasını istiyoruz. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadar kadim bir şehrin ve Anadolu’nun en eski medeniyetini barındıran Sur ilçemizin güzel şeyleri hak ettiğine inanıyoruz, güzelliklerle anılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada gelecek kuşaklara iyi bir Sur, iyi bir Türkiye, iyi bir Diyarbakır bırakmak adına öğrencilerimizin önemli olduğunu biliyoruz, bütün gayretimiz onlara güzel bir gelecek, dünya bırakmak. Bu program da onun bir numunesi” dedi.