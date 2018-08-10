Susuzluktan 40 bine yakın hayvanla göç ettiler

Köyde kalan bine yakın hayvan için de 10 gün yetecek su olduğunu dile getiren köylüler su sorununun çözülmesini istiyor.

Çermik ilçesine bağlı Örenkuyu’da hayvancılıkla uğraşan ve 40 bine yakın kayıtlı küçük ve büyükbaş hayvanı bulunan köylüler susuzluktan dolayı zor günler geçiriyor. Hane sayısı artınca kendileri için bile içme suyu bulmakta zorlanan köylüler, hayvanları için de su bulmakta zorlanıyor. Mera sıkıntısının yanına susuzluk da eklenince çareyi hayvanlarını Erzurum yaylalarına götürmekte bulan köylüler, içme suyunu köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan temin ediyor. Köyde kalan bin civarında hayvana da 10 gün yetecek su kaldığını, suyun sıcak ve kirli olduğunu ifade eden köylüler, bu suyu içmek zorunda olan hayvanların da hastalıktan telef olmaya başladığını dile getirerek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

“Köyde kalan hayvanlar için 10 gün yetecek su var”

Büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını belirten Şeyhmus Polat, köyde hayvanlar için 10 gün yetecek su kaldığını belirterek, “Kuyudan su çekiyoruz. Ufak bir gölet var. İnekler oradan su içiyor. Burada su olmadığı için hayvanlarımızı Erzurum’a gönderdik. Yazın da burası sıcak. 40 bine yakın hayvan gönderdik” dedi.

Köyde yaklaşık bine yakın hayvan kaldığını ifade eden Sedat Çelik de, “Su en çok 10 gün dayanır. Karazerk diye bir hastalık var. O hastalığa yakalanıp ölürler yavaş yavaş. İki üç tanesi öldü. En son 2 sene önce büyük sondaj yapacaklardı. Ne gelen oldu ne de giden” diye konuştu.

Mehmet Emin Polat ise köyde kalan hayvanların içtiği suyun da sıcak olduğunu ve hastalandıklarını aktararak, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Mahmut Demir, köyün eskiden 50 hane olduğunu ve hane sayısı arttıkça su sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, “Şimdi 110 hane var. Siverek’ten tankerle su getiriyoruz. Kuyuya bırakıyoruz. Bu konuda devletten yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Polat da köydeki kadınların çamaşır makinalarına suyu elle doldurduklarını kaydederek, “Her zaman su sorunu yaşıyoruz. Su sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Köy nüfusunun yüzde 80’i Erzurum’da”

Köy nüfusunun yüzde 80’inin susuzluktan dolayı Erzurum’a gittiğini vurgulayan Muhtar Sadık Aslan, şunları kaydetti:

“Yetkililere birkaç sefer başvurduğumuz halde bir türlü çözüm bulunmadı. Geçen sene gelen sondaj geri gitti. Millet perişan olmuş durumda. 40 bin civarında hayvanımız var. O hayvanların 39 bine yakını şuan Erzurum’a gitmiş. Başka da yapacakları bir şey yok. 350 ile 400 metre arasında su çıkar dediler. Onu da bir türlü gelip sondaj vurmadılar. Burada kalan hayvanların çoğu telef oluyor, hastalanıyor. Lavabo, banyo ihtiyaçları için tankerlerle su getirmek zorunda kalıyoruz. Köylü çok mağdur durumda. İnsanlar doğru dürüst temizlenemiyor, yıkanamıyor.”