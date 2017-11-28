Tahir Elçi mezarı başında anıldı

Diyarbakır Barosu Başkanı iken 28 Kasım 2015’te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları ile polis arasında çıkan çatışmanın arasında kalarak başına isabet eden kurşunla hayatının kaybeden Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı’ndaki anma etkinliğine Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, HDP’li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Osman Baydemir, Ertuğrul Kürkçü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, bölge baroları, avukatlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Tahir Elçi’yi minnetle andıklarını belirterek, “Elçi’nin ölümünün ardından geçen iki yılın ardından mezarı başında Türkiye’nin farklı bölgelerinden baro başkanlarımız, temsilcileri, parlamenterler ve Tahir Elçi’nin sevenleri ile birlikte bir arada bulunuyoruz. Bu vesile Tahir Elçi’yi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum” dedi.

“O gerçek bir barış elçisiydi”

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, “Bugün sadece Diyarbakır’da yas yok, bütün Türkiye’de insanlar yas tutuyor ve üzülüyor. Çünkü Tahir Başkanımız şiddetten, terörden nefret ederdi. O gerçek bir barış elçisiydi. Bugün hala iki yıl üzerinden geçmesine rağmen, katillerinin bulunamaması barışın tecellisini hep geciktirmekte ve önlemekte. Biz Ankara Barosu olarak bir tek şey istiyoruz. O da adalet. Eğer Tahir Elçi’nin katili bulunursa, adalet ve barış sağlanacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Elçi’yi katledenler aslında barış anıtı dikti”

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan ise, Diyarbakırlılara Sakarya’dan Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan’ın sevgi ve barış dolu ruhunu getirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bugün Tahir Elçi için bir aradayız. Aslında barış için, huzur için bir aradayız. Çünkü Tahir Elçi bize barıştan söz ederdi. Savaşın çözüm olmadığından bahsederdi. O yüzden bizim burada bir arada olmamız, barış için. Birbirimize sarıldık ve Tahir Elçi’nin acısında birbirimizi teselli ettik. Kim insanların ölmesinden, Tahir Elçi’nin ölmesinden menfaat duyuyorsa bugün buradaki manzara bu oyunun bozulduğunun göstergesidir. Ben Sakarya’dan geliyorum. Bu ülkede barış içinde yaşamanın yollarını biz biliyoruz ve bunu kimsenin bozmasına da müsaade etmeyeceğiz. Tahir Elçi barışın, huzurun sembolüdür artık. Tahir Elçi’yi katledenler, aslında bir barış anıtı diktiler buraya. Biz bu barış ve kardeşlik anıtında kenetlenmeye ve bir arada olmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik, Tahir Elçi’nin mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.