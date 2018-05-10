Tahliye edilen bina sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor

Bina sakinleri biran önce yetkililerin bir çözüm bulmasını istediklerini belirtti.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak’ta bulunan 6 katlı Güllü Apartmanı dün gece 4 katta meydana gelen kopmalardan dolayı tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde evlerinin durumunu öğrenmek için olay yerine gelen bina sakinlerinin apartmana girişlerine izin verilmedi. Bina ve çevresine emniyet şeridi çekilirken, Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de olası bir duruma karşı nöbet tuttu. Binanın son durumuna ilişkin karar ise uzman ekiplerin incelemesi sonrası belli olacak. Bina sakinleri ise endişeli bir şekilde evlerinin durumunu beklediklerini ve biran önce yetkililerin duruma ilişkin bir karar vermesini istediklerini ifade etti.

“Mağdur etmeden tahliye edilmeli ve bina yıkılmalı”

Bina sakinlerinden Ata Taşyürek, “Gece geç saatlerde binadan tuğlaların düşmesi ve birkaç bina sakininin ‘burası yıkılıyor, çıkın’ demesi üzerine görmüş olduğunuz bantlar çekildi. AFAD, itfaiye polis ve zabıta ekipleri geldi. Durumla alakalı tüm alt birimlerde çalışan arkadaşlar geldi ama devlet erkanından kimseyi göremedik. Burası bir inceleme yapılacak olursa 50 yılı aşmış bir binadır. Kentsel dönüşüme sokulması şart olmuş bir yerdir. Ama burada yaşayanlar mağdur, dar gelirli aileler kiraya gidecek paraları yok. Bizim isteğimiz buradaki insanların göz önünde bulundurularak sosyal konut imkanı veya buradaki ailelerin mağdur edilmeyecek şekilde tahliyesi ve binaların yıkılması. Bunun benzeri birçok bina var bu mahallede. Bunun biran önce iyileştirilmesi gerekirken biz burada mağdur ediliyorsak bunun sorumlusu biz miyiz? Suçumuz gariban olmamız mı? Eğer bir suç ise biz suçluyuz. Yapacak bir şey yok gidip evinde oturacağım. Bir vatandaş olarak bizi mağdur etmeyecek bir şekilde bizi buradan tahliye edip eğer ev yıkılacaksa yıkım kararı, yıkılmayacaksa bu kadar insanın sokaklara dökülmesine gerek yok. Benim üç tane küçük çocuğum var. Buradan çıkacak gidecek yerim yok. Birkaç gün barınma imkanı buldum bir yerlerde peki ondan sonra ne olacak? Burada yıkım kararı verilmeyecekse buradaki insanlar bir yerlere yerleştirilemeyecekse veya mağduriyetleri giderilemeyecekse buradaki insanlar ne yapsın? Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gerçekten vicdan sahibi olan insanlarız. Biz bütün mazlumlara, garibanlara el uzatan insanlar olarak dünya çapında nam yapmışken aynaya bakıp kendi yaramızı tedavi edecek konumda değiliz şuan. Buradaki garibanlar da bu ülkenin evladı, vatandaşıdır. Önce kendi garibanlarımızın mağduriyetini giderelim. Dün geceden beri dışardayız bekliyoruz ne yapılacak. Bunlar süreç isteyen şeyler. Artık 5 mi yoksa 10 sene mi sürer peki bu süre içerisinde ne yapacağım? Mecbur gidip evimde kalacağım. Bu durumun aciliyeti göz önündedir yetkililerin biran önce bu duruma el atması gerekiyor” dedi.

“Bina tehlike arz ediyor”

Mahalle muhtarı Dilek Demir ise, “Dün geceden beridir merdiven boşlukları parça parça aşağı düşüyor. Bu düşme sonucunda binada sallanmalar meydana geliyor. Bina oturan 6 aile için hayati tehlike arz ediyor. Bunun için dün geceden beridir aileleri tahliye ettik. Aileler kendi akrabalarında kalıyorlar. Şuanda onlar için büyük bir tehlike arz ediyor. Hemen yetkililerin bu konuya el atmasını istiyoruz” diye konuştu.