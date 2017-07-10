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10 Temmuz 2017 10:53

Takip sistemi yakıt miktarını düşürdü

Şubat ayında Bismil Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Turgay Gülenç’in belediye araçlarında kullanılan yakıt için takip sistemi getirmesiyle beraber kullanılan yakıtta binlerce litrelik düşüş meydana geldi.

Takip sistemi yakıt miktarını düşürdü

10 Temmuz 2017 10:53


İçişleri Bakanlığınca Bismil Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Turgay Gülenç, görevi devraldıktan sonra belediye araçlarında kullanılan yakıt durumunu incelemeye aldı. Araçlarda fuzuli yakıt kullanımının önüne geçebilmek için çalışmalara başlayan Gülenç, araçlara yakıt takip sistemini taktırınca ilk aydan itibaren belediyenin aldığı yakıtta yaklaşık 6 bin litrelik bir düşüş yaşandı. Kayyum gelmeden önce belediye araçlarında kullanılan yakıtın yaklaşık 32 bin litre olduğu öğrenilirken kayyum geldikten sonra bu miktarın yaklaşık olarak 26 bin litreye düştüğü öğrenildi.



“Daha az yakıt daha çok iş”


Belediye araçlarına araç takip ve yakıt takip sistemi taktırarak araçların durumunu son teknoloji ile takip ettiklerini ve ilk aydan itibaren yakıtta yaklaşık 6 bin litrelik bir düşüş tespit ettiklerini belirten Başkan Gülenç, şunları kaydetti:


“Bu teknolojik sistem ile eski belediye yönetimine göre daha az yakıt harcayarak daha çok iş yapabiliyoruz. Göreve geldiğim günden itibaren belediyenin para akışını incelemeye alarak belediyemize hizmet için gelen parayı israf yapmadan, gereksiz ve faydasız işlerden kaçınarak vatandaşın faydasına ve aciliyete göre harcama yöntemini planladık.”




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