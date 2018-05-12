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12 Mayıs 2018 13:21

Tamam çığırtkanlığı yapanlara Tosunlu’dan tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Mervettin Tosunlu sosyal medyada ’Tamam’ çığırtkanlığı yapanlara sert tepki gösterdi.

Tamam çığırtkanlığı yapanlara Tosunlu’dan tepki

12 Mayıs 2018 13:21


AK Parti genel merkezinde mülakat sonrası açıklama yapan Diyarbakır milletvekili aday adayı Mervettin Tosunlu, güçlü Türkiye yolunda muhalafet partilerinin ayak bağı olmaya devam ettiğini söyledi. Tosunlu, "Tutturmuşlar ’tamam’ diye bir slogan. Ve neymiş efendim yüz binlere ulaşmış tweetler. Atılan binlerce tamam tweetleri resmî olarak saptandı ki yurt dışından atılıyor. Bunlar halktan soyutlanmış, kendi dünyalarında sadece kendi camiasına faydası olan, izole bir hayat yaşayan insanlar. Her seçim halkımız tarafından tokat yerler lakin uslanmazlar. Devletin bekası umrunda olmayan, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesi tavan yapmış insanlardır bunlar. Lakin inşallah 25 Haziran sabahı tüm terör örgütleri, Türkiye düşmanları ve şer odakları neye uğradıklarını şaşıracak. Ülkemiz başlatmış olduğu kalkınma ve demokrasi şölenine Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kaldığı yerden devam edecektir" dedi.




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