‘Tamara'nın Çığlıkları' Van'da sergilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın hazırladığı “Tamara'nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu Van'da izleyici ile buluştu. Oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, “Tamara'nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu Van'da izleyici ile buluştu. Van Büyükşehir Belediyesi ve Sin Tiyatrosu'nun daveti üzerine Van Devlet Tiyatro Sahnesinde izleyicinin beğenisine sunulan oyun, seyircilerden büyük beğeni topladı. Yazarlığını Canan Aksoy, yönetmenliğini Ata Aksoy, oyunculuklarını Handan Ekici ile Ata Aksoy'un yaptığı “Tamara'nın Çığlıkları” kadın sorunlarını ele alıyor.