İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Tamara'nın Çığlıkları' Van'da sergilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın hazırladığı “Tamara’nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu Van’da izleyici ile buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın hazırladığı “Tamara'nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu Van'da izleyici ile buluştu. Oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, “Tamara'nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu Van'da izleyici ile buluştu. Van Büyükşehir Belediyesi ve Sin Tiyatrosu'nun daveti üzerine Van Devlet Tiyatro Sahnesinde izleyicinin beğenisine sunulan oyun, seyircilerden büyük beğeni topladı. Yazarlığını Canan Aksoy, yönetmenliğini Ata Aksoy, oyunculuklarını Handan Ekici ile Ata Aksoy'un yaptığı “Tamara'nın Çığlıkları” kadın sorunlarını ele alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.