Tanıtım Günleri’nde Bismil standına yoğun ilgi

Bismil Belediyesinin standını vatandaşların yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ve birçok vatandaşlar ziyaret etti. Bismil’in görsellerinden oluşan renkli stant, fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluştururken, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ise ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

1,5 yıl içerisinde Bismil ilçesinin çehresini değiştiren yatırımlar, projeler ve hizmetlerin yer aldığı broşürler ile basın bültenleri standı ziyaret eden vatandaşlara dağıtılırken Bismil’in görsellerinden oluşan renkli stant fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu. Bismil Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafından karşılanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Bismil’in patlıcan ve karpuzları ise davetlilerin büyük ilgisini çekti. Ziyaretçilere, Başkan Yüksel ve Yazı İşleri Müdürü Rıfat Hayrullahoğlu tarafından seramikten oluşan Bismil hatırasını taktim edildi.

“Ziyaretçilere ilçemizi tanıttık”

Standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Yüksel, Bismil ilçesinin kültürel özellikleri ile belediye olarak yaptıkları hizmetler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Başkan Yüksel ayrıca belediyeler, dernekler, kurum ve kuruluşların açtıkları stantları da tek tek ziyaret etti. Ankara’daki Diyarbakır Tanıtım Günlerinin Diyarbakır’ın tüm yönleriyle tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yüksel, böylesine geniş çaplı bir organizasyonu başarıyla gerçekleştiren Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu. Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçileri Bismil standında ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yüksel, “İlçenin kültürel özelliklerini kendi içerisinde sağlam bir şekilde muhafaza eden Bismil ilçemizi tüm yönleriyle tanıtmak, belediye hizmetlerimizi daha geniş kesimlere duyurmak adına böylesine önemli fuarlarda ve etkinliklerde sürekli yer almaya gayret ediyoruz. Ankara’daki Diyarbakır Tanıtım Günlerinde açtığımız standımıza vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri onurlandırdı. Dört gün açık kalacak organizasyon için özel olarak hazırladığımız standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize güzel ilçemizi anlattık, projelerimiz hakkında bilgiler paylaştık, ilçemize özgü patlıcan ve karpuz başta olmak üzere yemeklerimizi ve tatlılarımızı ikram ettik” dedi.