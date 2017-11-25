Taraftarlardan futbolculara çiğköfte partisi

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’a Azrailler taraftar grubu çiğköfte partisi düzenledi.

Azrailler taraftar grubunun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte söz alan Azrailler grubu başkanı Orhan Tuma, tüm taraftarların tek vücut olarak Diyarbekirspor’un yanında olduğunu belirtti. Tuma, günü birlik anlayışlar içinde olmadıklarını, sürece ve koşullara göre davranmadıklarını kaydetti. Takımın başarısı için her türlü fedakarlığı yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarına değinen Tuma, “Elimizden geleni yapıyoruz. Sizleri ve yönetimimizin yalnız bırakmıyoruz. Bütün zorluklara rağmen yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız fedakarlıkların karşılığını almak istiyoruz. Bu fedakarlığın karşılığı da şampiyonluktur” dedi.

Tuma, zorlu Turgutluspor maçı öncesinde derneklerini ziyaret eden futbolculara teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Futbolcular da bu anlamlı misafirperverlikten dolayı Azrailler taraftar grubu üyelerine teşekkür etti.