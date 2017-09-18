Tarihi Gözeli Su Havzası’nda terfi hattı kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın içme suyu ihtiyacının yüzde 10’luk bölümünün karşılandığı tarihi Gözeli Su Havzası’nda, “Gözeli Geçici Terfi İstasyonu Projesi”ni hayata geçiriyor. Gözeli Su Havzası’nda bulunan tarihi su kaynağından temin edilen su, bin milimetre çapındaki 10 kilometre uzunluğunda borularla kente cazibesiyle veriliyordu. Yine aynı havza içerisinde bulunan 18 adet sondaj kuyusundaki su ise 50 metreküplük depo aracılığıyla beton boru hattının hemen paralelindeki 700 milimetre çapındaki ve 10 kilometre uzunluğundaki çelik boru hattı ile kente iletiliyordu.

150 bin TL’ye mal olacak

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kente sağlıklı su temini sağlamak için beton boru hattının sağlıksız olması ve kirlilik riski barındırması sebebiyle iptal edilmesine, çelik boru hattının ise daha verimli hale getirilmesine karar verdi. Bu nedenle ana su kaynağından temin edilen içme suyunun çelik boru hattına iletimini sağlamak için Terfi İstasyonu kurulması kararlaştırıldı. Terfi İstasyonu Projesi 150 bin TL’ye mal olacak. Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan proje 15 gün sonra tamamlanacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ayrıca tarihi Gözeli Su Havzası’nı kente yeniden kazandırmak ve tarihi misyonuna yakışır bir şekilde rehabilite etmek için kolları sıvadı. DİSKİ, 2018 yılı yatırım programının önemli projelerinden biri olarak ele aldı ve Gözeli İçme Suyu Tesisi Rehabilitasyonu Projesi’ni hayata geçirmeye karar verdi. Proje kapsamında Gözeli Su Havzası içerisinde bulunan terfi hattı yenilenecek, 18 adet sondaj kuyusunda bulunan pompalar değiştirilecek ve kuyular rehabilite edilecek. Böylelikle kentin içme suyu potansiyeli artırılmış olacak.