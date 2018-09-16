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Tarihi Lice Ulu Cami restorasyonu devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan ve Lice depreminden sonra ayakta kalan tek tarihi yapı olan Ulu Cami’de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve Lice depreminden sonra ayakta kalan tek tarihi yapı olan Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.


1540 yılında Ahmet Bey tarafından yaptırılan ve 1975 depremiyle büyük hasar gören tarihi Ulu Cami için Lice İlçe Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile tarihi dokusu bozulmadan aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, restorasyon çalışmasına başlanılan tarihi yapıları gelecek nesillere bir miras, değer ve hazine olarak kalacağını dile getirdi.

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