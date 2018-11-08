Tarihi mekanlar fotoğraf ile sergilendi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Manevi Mekanlarımızdan Güzel Kareler” projesi kapsamında 40 öğrenci tarihi mekanları gerzek fotoğraf çekip sergi yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Vakıf İmam Hatip Ortaokulundan 40 öğrencisi tarihi mekanları gezdirilerek çektikleri fotoğraflardan sergi açıldı. 40 öğrencinin katıldığı gezide Çanakkale, Eğil, Ergani, Sur, tarihi ve turistik yerlerinin fotoğrafları çekildi. Bu mekanlarda öğrenciler çektikleri fotoğraflarla Bağlar Halk Eğitim Merkezi spor salonunda sergi açtı. Sergi açılışına Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, Halk Eğitim Müdürü Umut Özekinci, Bağlar Nüfus Müdürü Nimet Eren ve öğrenciler katıldı. Sergide bir fotoğrafta Kaymakam Barış Demirtaş'a hediye edildi.