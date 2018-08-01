Tarihi mekanlar karakaleme çizildi

Kayapınar Belediyesi Cigerxwin Kültür ve Sanat Merkezinde verilen resim kursundaki öğrenciler Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını karakalem ile çizerek resim sergisine hazırlıyor. Tarihi Kırklar Dağının eteklerinden Ongözlü Köprü manzarasını karakalem ile çizimini yapan öğrenciler kapalı alandan çıkıp açık alanda hem sanatlarını hem de yeteneklerini geliştiriyorlar. Turistik mekanları öğrencilere tanıtmak ve tanıtımına katkı sağlamak amaçlı açık hava derslerine başladığını belirten Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, “Cigerxwin Kültür ve Sanat Merkezi Kayapınar belediyesi bünyesinde hizmet vermekte. Aktif olarak kurslarda 5 bin öğrencimiz var. 250 öğrencisi resim kursuna devam ediyor ve bugün burada bulunan karakalem çizen öğrencilerimiz bulunuyor. Tarihi On Gözlü köprüyü çizmeye çalışıyorlar, öğrencilerimiz 9 aydır bu kursa devam ediyor. Bizim buradaki hedefimiz güzel sanatlar Üniversitesi ve lisesine giden öğrencilerimizin yetenek sınavlarında daha başarılı olmasını sağlamak. Bunun yanında da tarihi turistik yerlerimizi hem gençlerimize tanıtmak hem de tanıtımına katkı sağlamak. Çizilen karakalemler resimler çeşitli sergilerde kullanılacak. Amacımız Diyarbakır’ın gündemini tarih ve sanat ile oluşturmak” dedi.

Açık alanda ders görmeleri daha bol detay görebileceklerini söyleyen resim kursu öğrencisi Gülşin Işıktaş, “Hepimiz resim dalında ilerlemek çalışan öğrencileriz, sadece bu alanda içeride çizdiğimiz çizimler ile sınırlı kalmamalı Diyarbakırda yaşıyoruz buranın tarihi güzelliği çok fazla bu tarihleri resmetmemiz bizim için büyük bir sevinç ve artı olur” diye konuştu.