Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 14:32

Tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı

Diyarbakır’da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanları doldurdu.

Tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı

09 Eylül 2017 14:32


Diyarbakır’da güneşli güzel bir güne uyanan yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanlara akın etti. Geçtiğimiz yıl çatışma seslerinin yankılandığı Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Sülüklü Han ve Ahmet Arif Müzesi gibi tarihi mekanlar ziyaretçilerle dolup taşarken, Gazi Caddesi’nde ise bayram havası esiyor. Tarihi mekanları gezen vatandaşların bir kısmı soluklanmak için gölge alanlarda oturmayı tercih ederken bir kısmı ise birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.


Ziyaretçiler tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra lezzetleriyle de ünlü kentte kısa bir tur düzenledikten sonra restoran ve lokantaların yolunu tuttu. Çevre illerden geldiklerini belirten vatandaşlar, Diayarbakır’ı çok sevdiklerini ve fırsat buldukça gelip gezdiklerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç