Tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı

Diyarbakır’da güneşli güzel bir güne uyanan yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanlara akın etti. Geçtiğimiz yıl çatışma seslerinin yankılandığı Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Sülüklü Han ve Ahmet Arif Müzesi gibi tarihi mekanlar ziyaretçilerle dolup taşarken, Gazi Caddesi’nde ise bayram havası esiyor. Tarihi mekanları gezen vatandaşların bir kısmı soluklanmak için gölge alanlarda oturmayı tercih ederken bir kısmı ise birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Ziyaretçiler tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra lezzetleriyle de ünlü kentte kısa bir tur düzenledikten sonra restoran ve lokantaların yolunu tuttu. Çevre illerden geldiklerini belirten vatandaşlar, Diayarbakır’ı çok sevdiklerini ve fırsat buldukça gelip gezdiklerini ifade etti.