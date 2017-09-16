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16 Eylül 2017 11:16

Tarihi surlar yazı tahtasına döndü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları yazı tahtasına döndü.

Tarihi surlar yazı tahtasına döndü

16 Eylül 2017 11:16

Binlerce yıllık taşlar, aşk ilanları, sosyal mesajlar ve argo kelimeler içeren yazılarla doldu.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan binlerce yıllık Diyarbakır Surları’na yazılan yazılar tarihe gösterilen ilgisizliği gözler önüne serdi. Şehir merkezinde bulunan tarihi surların ve geçtiğimiz yıllarda restore edilen burçların duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çeşitli renklerde boyalarla yazılar yazıldı. Aşk ilanından sosyal mesaja, argo kelimeler içeren onlarca yazı görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşlar, her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği surların bu şekilde tahrip edilmemesi için yetkililerin çözüm bulmasını istedi.




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