Tarihi surlar yazı tahtasına döndü

Binlerce yıllık taşlar, aşk ilanları, sosyal mesajlar ve argo kelimeler içeren yazılarla doldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan binlerce yıllık Diyarbakır Surları’na yazılan yazılar tarihe gösterilen ilgisizliği gözler önüne serdi. Şehir merkezinde bulunan tarihi surların ve geçtiğimiz yıllarda restore edilen burçların duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çeşitli renklerde boyalarla yazılar yazıldı. Aşk ilanından sosyal mesaja, argo kelimeler içeren onlarca yazı görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşlar, her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği surların bu şekilde tahrip edilmemesi için yetkililerin çözüm bulmasını istedi.