Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan, Ulu Cami ve 27 sahabenin naaşının bulunduğu Hz. Süleyman Camisi ile tarihin hemen her dönemini içinde barındıran Diyarbakır, turistlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Terör olayları nedeni zarar gören birçok yapının restore edilip ziyarete açılması ile birlikte açık hava müzesi haline gelen kentin özellikle Sur ilçesi, turistlerin gözde mekanı haline geldi. Hasan Paşa ve Sülüklü Han ile Ulu Cami ve Dört Ayaklı Minareyi ziyaret eden turistler en çok da çevre esnafının yüzünü güldürdü. Çatışmalı ortam nedeni ile bir yıla yakın iş yerlerini açamayan esnaf, son dönemlerde ise taleplere yetişemez duruma geldi.

“Gelen turist, konaklamadan dönüyor”

Gün içerisinde yoğun bir turist trafiğinin yaşandığı kentte ziyaretçiler akşam saatlerinde ise farklı illere gitmeyi tercih ediyor. Ramazan öncesi yüzde yüzleri bulan otel doluluk oranları, son bir ay içerisinde yüzde 50-60’lara geriledi. Yetkililer bu durumun bölgenin iklim koşulları nedeni ile oluştuğunu, faklı bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını kaydetti. Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, her yıl temmuz ve ağustos aylarında otel işletmelerinde durgunluğun yaşandığını söyledi. Doğan, “Seçimler sona erdi, üniversite okuyan öğrenciler de son sınavlarına girmek üzere. Bunun ardından şehir boşalacak. Kente dışarıdan gelen turist sayısı çok fazla. Turisti Diyarbakır’a çekme konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz fakat, arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde otel doluluk oranlarının yüzde 50-60’lara düştüğünü görüyoruz. Bu tamamen kentin iklimi ile ilgili farklı herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Günü birlik kent ziyareti beklentimizin de üzerinde. Bölgenin sıcaklığı, turistlerin gece kalmasını belirliyor” dedi.