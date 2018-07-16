Tarihin gölgesinde rüya gibi düğün

Silvan’daki tarihi Hasuni Mağaralarında bulunan bir kafa ve resteorantta 2 gün, 2 gece yapılan kına ve düğüne katılan yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi. Tarihin gölgesinde yapılan düğünde gelin ile damat rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Silvan Hasuni Mağaralarında yapılan düğüne Korkusuz ve Yücedağ aile fertleri, gelin ve damadın arkadaşları ve Silvan’ın tanınmış simaları katıldı. Silvan Hasuni Mağaraları cafe ve resteorant işletmecisi Aslan Bakır, "Silvan ilçemize ve Batman ilimize yaklaşık 4 yıllık bir süreden beri hizmet sunuyoruz. Zaman zaman tesisimizde düğün törenleri, nişan ve kına geceleri düzenlenmektedir. Bugünde görmüş olduğunuz gibi kına ve düğün gecemizde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Buradaki amacımız yıllardan beridir, hiç bir turizm hizmeti görmemiş, tanıtımı yapılmamış 300’e yakın orta çağda kalma mağara burada mevcuttur. Bizimde amacımız bu mağaraları turizme tanıtmak, bu tür organizasyonlarla hem mağaraların tanıtımını, hem kentimizin tanıtımını yapmaktayız. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.