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24 Şubat 2018 18:10

Tartıştığı kişinin işyerine kurşun yağdırdılar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki şahıs, tartıştıkları kişinin iş yerine kurşun yağdırdı.

Tartıştığı kişinin işyerine kurşun yağdırdılar

24 Şubat 2018 18:10

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.30 sularında Emek Caddesi ile Sağlık Ocağı Caddesi’nin birleştiği noktada bulunan bir sürücü kursunda meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önünde araçlarını park etmek isteyen iki kişi ile sürücü kursunun sahibi arasında tartışma yaşandı. Esnafın araya girmesiyle sonlanan tartışmanın üzerinden yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra sürücü kursunun önüne gelen silahlı iki kişi iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.


Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.




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