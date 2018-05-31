Taş atan çocuklar satranç oynuyor

Kayyum atanan belediyenin desteği ile çocuklara 4 bin satranç takımı dağıtıldı.

Terör örgütü mensupları, geçtiğimiz yıllarda küçük çocukları ön saflara sürerek güvenlik güçlerine taş attırılması, terörün kökünün kazınmasıyla yerini eğlence taşlarına bıraktı. Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, ilçede bulunan okullarda eğitim gören çocuklara “Doğru hamlede buluşalım” projesi kapsamında 4 bin satranç takımı dağıttı.

Kayapınar Belediyesi Şehit polis Halit Gülser Spor Kompleksinde düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda satranç eğitmeni, çocuklara alanda kurulan satranç tahtasında oyunu öğretti. Daha sonra taş kılığına giren bir grup öğrenci, şarkılar eşliğinde satranç oyununu sergiledi.

Çocuklara müjde üstüne müjde

Programda bir konuşma yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, çocukları çok sevdiklerini, onların akademik, kültürel, sportif, sanatsal gelişimlerini yürekten desteklediklerini söyledi. Balcı, "İstiyoruz ki bizim çocuklarımız dünya çocukları ile rekabet edebilsin, her alanda yarışabilsin onlara karşı alınları dik olsun. Kayapınar ilçesi şu anda Türkiye’nin en çok zenginleştirilmiş kütüphanesine sahip biz bununla gurur duyuyoruz. Yaklaşık 500 bin kitabımızı çocuklarımıza kazandırdık. 4 bin satranç takımımızı da bugün çocuklarımıza dağıtıyoruz. Buradan bir müjde vermek istiyorum çocuklarımıza Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güzel, en estetik ve en büyük çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphanesi ve gençlik kütüphanelerinin temelini haziran ayında atacağız" dedi.

Konuşmalarının ardından Balcı ve beraberindekiler alana gelen öğrencilere satranç takımı dağıttı. Balcı, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.