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19 Haziran 2017 11:55

TAY-DER Diyarbakır İl Başkanlığı’na Burhan Bırak getirildi

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Diyarbakır İl Başkanlığı’na Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Diyarbakır İl Başkanı Burhan Bırak getirildi.

TAY-DER Diyarbakır İl Başkanlığı’na Burhan Bırak getirildi

19 Haziran 2017 11:55


Merkezi İzmir’de bulunan ve 16 Haziran 2016’da kurulan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği Türkiye’nin 81 ilinde il başkanlıkları oluşturmaya başladı. Derneğin Diyarbakır İl Başkanlığı’na da Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Diyarbakır İl Başkanı Burhan Bırak getirildi. Bu kutsal görevi taşımanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Burhan Bırak, “Bana bu önemli görevi veren değerli genel başkanımız sayın Muhammed Gömük beye sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kısmet ederse çok güzel hizmetler yapacağız. Devletimiz ve halkımız ile birlik beraberlik içinde olup güzel insani hizmetler yapacağız. Devletimizi kimseye böldürtmeyiz, kimse bu devleti bölemeyecektir. Darbe yapanları asla affetmeyeceğiz, teröre kim bulaşmışsa devlete mutlak hesap verecektir, devletimiz güçlüdür, kimse yıkamaz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz, ölüm pahasına olursa olsun" dedi.




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