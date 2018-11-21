Tazı sıkılmış meyve sularına vatandaştan yoğun ilgi

Diyarbakır'da seyyar satıcıların yeni gözdesi taze sıkılmış meyve suları oldu.

Diyarbakır'ın en işlek semtlerinden biri olan Sur caddelerinde günde 100 bardaktan fazla meyve suyu satışı yapan sokak girişimcileri, tarihi alanları gezen turistler ve işine yetişmeye çalışan Diyarbakırlıların yardımına koşuyor. Ayda ortalama 3 bin lira getiren bu iş, alıcısına da satıcısına da şifa dağıtıyor. Sur İlçesinin Gazi Caddesinde vitaminli iş yapan Kadir Tun vatandaş, ayaküstü ve ucuz yollu bir bardak meyve suyu içip yoluna devam ettiğini, seyyar piyasada 1 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla günde 100 bardaktan fazla satış yaptıklarını söyleyerek meyveleri, Diyarbakır halinden kasa halinde aldığını, aylık 3 bin liraya kadar getirisi olduğunu belirtti.