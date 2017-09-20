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20 Eylül 2017 11:43

‘Taziye’ oyunu seyirciden tam not aldı

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesince organize edilen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yönetmenliğini tiyatro ve drama eğitmeni Halim Kaplan’ın yönettiği “Taziye” oyunu sahnelendi.

‘Taziye’ oyunu seyirciden tam not aldı

20 Eylül 2017 11:43

2,5 aylık çalışma sonucu sahnelenen oyun tiyatro severlerden tam not aldı.


Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. 17-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde Murathan Mungan’ın yazdığı, tiyatro ve drama eğitmeni Halim Kaplan’ın yönettiği “Taziye” oyunu seyirciler ile buluştu. Ceğerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde tiyatro ve drama eğitimi alan kursiyerlerin 2,5 aylık çalışmaları sonucu sahnelenen oyun tiyatro severlerden tam not aldı. Oyun sonrası plaket ve sertifika dağıtımı töreni yapıldı.


Oyunun yönetmenliğini yapan Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi tiyatro öğretmeni Halim Kaplan, tiyatro severlerin beğenisinden onur duyduklarını söyledi.




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