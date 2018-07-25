DTB Başkanı Engin Yeşil’in beş yıldan buyana yürüttüğü TDİOSB başkanlığına, müteşebbis heyet arasında yapılan seçim ile TDİOSB Başkan Yardımcısı Resul Gündoğan getirildi. Beş yıldan bu yana TDİOSB başkanlık görevini yürüten DTB Başkanı Engin Yeşil, “Atıl durumda ve adeta bir enkaz olarak devraldığımız Besi Organize Sanayi Bölgemize dönemin tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in büyük desteği ve müteşebbis heyetimizin uyumu ile çok başarılı işler yürüttük. Bundan sonraki süreçte aynı uyum ve birliktelik içerisinde daha iyi işler başarılacağına inanıyorum. Yeni yönetime başarılar dilerim” dedi.

“TKDK son 4 yılda 2 kez çağrıya çıktı”

Yeşil, TDİOSB’de 51 işletmenin faal durumda olduğunu anlatarak, “80 parselin bulunduğu 15 bin BÜYÜKBAŞ hayvan kapasiteli Besi Organize Sanayi Bölgemizde 51 işletmemiz faal durumdadır.7 işletmemiz ise inşaat halindedir. Geri kalan 22 işletmemiz ise proje aşamasındadır. Bu işletmelerimizin faaliyet geçememesinin en büyük nedeni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kırsal kalkınma projelerinin son dört yıl içerisinde sadece iki kez çağrıya çıkmasından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli’ye çağrı

TDİOSB başkanlığına getirilen Resul Gündoğan ise müteşebbis heyeti oluşturan tüm kurumlarla birlikte uyum içerisinde görevi sürdüreceklerini belirtti. Gündoğan, “Tam kapasite ile faaliyete geçmemiz için kırsal kalkınma projelerine yönelik bir an evvel çağrıya çıkılması gerekmektedir. Bu konuda öncelikle yeni göreve başlayan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin desteklerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk projesi olan Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayimizi tam kapasiteye ulaştırarak örnek proje olduğunu göstermeliyiz” ifadelerinde bulundu.