Tedavisi olmayan hastalığa çare bulundu

Diyarbakır’dan bu diyeti uygulayan 7 hastanın vücudunda yaralar kapandı.

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ve tedavisi bulunmayan Epidermolysis Bullosa hastalığının, kişiye uygun geliştirilen diyet sayesinde tedavi edildiği öne sürüldü. 29 kişinin başvurduğu bu yöntem sayesinde 7 kişinin vücudundaki yaralardan kurtulduğu kaydedildi.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, 1999 yılından beri bu hastalıkla mücadele eden bir anne olduğunu söyledi. Kendisinin kelebek hastası çocuğuna nasıl bakacağını bilmediği dönemlerden geçtiklerini kaydeden Çalışır, şu an derneklerinde 90 hastaya baktıklarını dile getirdi.

Oğlunun yaraları 2 ayda geçti

2018’in kendileri için umut ışığı yılı olduğunu vurgulayan çalışır, şunları söyledi:

"Şubat ayında bize ulaşan bir mikrogenetik uzmanı, şu an kimliğinin gizli kalmasını istiyor, bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve bize yardımcı olacağını söyledi. Bizim için inanılması çok güç bir durum, diğer taraftan da çok muhteşem bir umut ışığı olarak görülüyor. Biz karar aldık ilk başta kendi oğlumda, ilaçla değil kişinin kendi biyografisine göre uygulanan gıda diyeti, çocuğum ilk etapta bu diyete başladı. Vücuttaki zehirli toksinlerin öncelikle bitmesi lazım. Biz bu listeyi paylaşamıyoruz çünkü her kişinin kendine özel bir diyet listesi var bu nedenle bunu belirtmemiz diğer ailelerin yararına olacak bir durum değil. Oğlumda çok muhteşem sonuçlar elde ettik. Artık yeni yara yok, yaraların olduğu bölge bile normalleşti. Bu zaman ilerledikçe çok daha farklı gözlemlerimiz oldu. 2 ay neticesinde oğlumun vücudunda yara neredeyse kalmadı. Eskisi gibi çarpma ile dokunma ile yara olmuyor, bu bizim için dünyada olmayan durum ve bunu bizim yediklerimiz içtiklerimiz oluşturuyor."

"7 çocukta yaralar kapandı"

Diyarbakır’da 29 çocuğun diyete başladığını aktaran Çalışır, şöyle devam etti:

"Yetişkinlerde diyet biraz daha geç netice veriyor ama küçük çocuklarda bu çok erken oluyor. Şu an 7 çocuğumuzun vücudunda yara yok. Bu mevsimsel geçiş döneminde normalde bizim çocuklarımızın yara durumları çok ağır geçerdi. Enfeksiyonlu yaralar vardı, anneler perişandı. Ama şu an benim Diyarbakır’daki çocuklarımda yara yok. Çoğunun yarasında sargı yok, krem yok, hiçbir sıkıntımız yok. Bu bizim için çok önemli. Bu benim tek başıma uyguladığım bir olay değil. Diyarbakır’a bunun enstitüsünün kurulması için devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Dünyada tedavisi mümkün olmayan hastalığın tedavisi Diyarbakır’da mümkün olacak. Bunun devletin desteği ile yapabileceğiz. Hastaların bizim gözetimimizde olması gerekiyor ki çocuğa faydalı olabilelim."

"Kapanan yaralarımın tekrar açılmadığını gözlemliyorum"

22 yaşındaki kelebek hastası Mehmet Kaçmaz da diyete 11 gündür başladığını ve sonuç almaya başladığını söyledi. Kaçmaz, "Bu tedaviye daha yeni başladım, 11 gün oldu. Başladığımda yaralarım çok olduğu için kendimi kandırmayayım ama bir durma söz konusu gibi. Mesela dizimdeki yaralar geçti, normalde hemen yara çıkardı; ama gözlemliyorum herhangi bir yara yok. Ayaklarımda, topuklarda sorun yok şimdilik. İnşallah daha iyi olur. Ben bayrama kadar etkisini daha iyi göreceğimi tahmin ediyorum" diye konuştu.