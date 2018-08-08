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08 Ağustos 2018 11:04

Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar

Diyarbakır’da surların altında oturmanın yasak olmasına rağmen, vatandaşlar yasağa aldırış etmeden serinlemek için saatlerce surların altında oturuyor.

Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar

08 Ağustos 2018 11:04


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vatandaşların sıcaktan bulanarak surların gölgesine akın etti. Tarihi surlarda restorasyon çalışmaları nedeniyle taş düşebileceği ve bundan dolayı sur diplerinde oturmanın yasak olduğunu belirten tabelalara rağmen vatandaşlar serinlemek için sur diplerini tercih ediyor. Vatandaşlar yasağa rağmen tabelaları dinlemeden sur altında daha önce yıkılan taşlarda oturmaya devam ediyor.


Surlardan düşen taşların tehlike oluşturabileceği duyuru ve tabelalarına aldırış etmeyen vatandaşlar, serin olan sur diplerinde saatlerce oturuyor, bazıları ise uyuyarak vakit geçiriyor.




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