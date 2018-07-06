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06 Temmuz 2018 11:29

TEİAŞ binasında yangın paniğe neden oldu

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Diyarbakır İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğünde yangın çıktı.

TEİAŞ binasında yangın paniğe neden oldu

06 Temmuz 2018 11:29

Paniğe neden olan yangında üç çalışan dumandan etkilendi.


Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semtinde bulunan TEİAŞ Diyarbakır İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğünde yaşandı. Elektrik panosundan çıkan yangın bir anda tüm binayı sardı. Yoğun dumanın etkisinde kalan çalışanlar, panikle dışarı çıkarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta tedavi altına alındı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




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