Tekrarlayan düşüklerde intralipid serum tedavisi ile başarı dönemi

Dr. Hakan Çoksüer, tekrarlayan düşükleri olan hastalarda uygulanan İntralipid serum tedavisi ile başarı oranlarının ciddi oranda arttığını belirterek, “Yapılan çalışmalarda bu serum tedavisinin kadınlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve buna bağlı olarak da düşük ihtimalinin azaldığı vurgulanmıştır” dedi.

Dr. Hakan Çoksüer, tekrarlayan düşüklerde bağışıklık sistemini güçlendirme aşısı ile artık tedavi başarısının arttığını söyledi. Üç ya da daha fazla düşük olan kişilerde altta yatan sebeplere bakıldığında sperm kalitesinden, yumurta kalitesine ve rahim duvarına kadar birçok faktörün rol oynadığını ifade eden Doç. Dr. Çoksüer, “Fakat biz baktığımızda özellikle kadınlarda hormonal bozukluklar, rahim yapısal bozuklukları, genetik bozukluklar, pıhtılaşma faktörleri ve İmmünoloji yani bağışıklık sistemi ile ilgili anormalliklerde konuşulmaya başladı. Yani bağışıklık sistemi artık düşüklerin kaynağı olmaya başladı. Son yapılan çalışmalar bunu göstermiştir. Avrupa’nın birçok kliniğine bakıldığında eğer altta yatan bir sebep yoksa mutlak suretle bağışıklık sistemi ile ilgili değerlendirmenin yapılması gerektiği, bağışıklık sistemi aşısının, yani intralipid serum tedavisinin tedavi başarısını arttırdığına yönelik çalışmalar mevcut. Biz de Avrupa’daki çalışmaları baz aldığımızda özellikle bağışıklık sisteminde anormallik olanlarda artık kendi kliniğimizde bağışıklık sistem aşısı uyguluyoruz. Biz bu uygulama ile böylece başarı şansımızı ciddi anlamda arttırabiliyoruz” diye konuştu.

“Kadınların bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

İntralipid serum tedavisinin kadınların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, şunları kaydetti:

“Özellikle kadınlarda eğer erkek faktörden yana bir sıkıntı yoksa kadınlarda da bir sıkıntı yoksa tüp bebek tedavisine başlarken ya da normal bile olduğunda biz bu intralipid serum tedavisini uyguluyoruz. Normalde yoğun bakımda kullanılan bir madde. Burada kadınların bağışıklık sistemini güçlendirme sıvısıdır. Damardan verilen bir serumdur. Bu serum bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Bu serum tedavisinden sonra başarı oranları ciddi oranda artmaktadır. Yurt dışında yapılan çalışmalar özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme çalışmalarının yavaş yavaş rutine geçeceği yönünde. Çünkü bu serum tedavisinin kadınlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve buna bağlı olarak da düşük ihtimalinin azaldığı vurgulanmıştır. Biz de kendi kliniğimizde tekrarlayan düşükleri olan kişilerde eğer immünolojik sistemde bir problem varsa rutin olarak artık bu hastalarda intralipid serum tedavisini uyguluyoruz. Böylece düşük ihtimalini en aza indiriyoruz.”